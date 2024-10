ADAC kürt Top 10 bei Campingplätzen

Das Areal liegt direkt an der Ruhr und wurde über das ADAC-Portal PiNCAMP überdurchschnittlich häufig aufgerufen. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Essener Campingplatz aber ein paar Plätze abgerutscht. Er ist aber nach wie vor der einzige Platz weit und breit, der so häufig nachgefragt wird, heißt es. Ansonsten finden sich in den Top 10 des Portals zumeist Camping-Plätze am Niederrhein, im Sauerland und der Eifel. Der ADAC empfiehlt wegen der hohen Nachfrage, auch fürs nächste Jahr Campingplätze lange im Voraus zu buchen, um einen schönen Stellplatz zu bekommen. Immer mehr Campingplätze bieten auch eine Online-Buchung, heißt es.