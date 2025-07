Mülheim an der Ruhr: Unbekannter manipuliert Geldautomat - Fotofahndung

45481 MH-Saarn:

Am 21. September vergangenen Jahres besuchte eine 81-jährige Mülheimerin eine Bankfiliale an der Düsseldorfer Straße. Dort wollte die Seniorin einen Geldautomaten nutzen. Als sie ihre EC-Karte in das Gerät einführte, wurde diese eingezogen. Nach mehreren erfolglosen Versuchen, die Karte zurückzuerhalten, verließ sie schließlich die Bank.

Wenige Tage später bemerkte die 81-Jährige, dass am 23. und 24. September mehrere Beträge unberechtigt von ihrem Konto abgebucht worden waren.

Durch die Videoüberwachung konnte ermittelt werden, dass ein Unbekannter mittels Vorrichtung am Karteneingabefach an die Karte der Mülheimerin gelangt war. Nachdem die Seniorin die Filiale verlassen hatte, entfernte der Tatverdächtige die Vorrichtung und hob Geld ab. Später wurde der Tatverdächtige beim Einkaufen in einem Geschäft gefilmt.

Mit Fotos der Videoüberwachung sucht die Polizei nach dem Unbekannten. Diese finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/174318

Wenn Sie Hinweise zur abgebildeten Person geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail unter hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell