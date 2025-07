Essen: 19-jähriger verunfallt nach mutmaßlichem Einzelrennen - Zeugenaufruf

45276 E.-Steele: Am Samstagabend (12. Juli) verlor ein 20-jähriger BMW-Fahrer an der Kreuzung Ruhrau / Bochumer Landstraße beim Abbiegen die Kontrolle über sein Fahrzeug und verunfallte. Sowohl Fahrer als auch sein 19-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 18:30 Uhr fuhr der junge Essener mit einem BMW i7 auf der Ruhrau in Richtung Grenoblestraße. An der Kreuzung zur Bochumer Landstraße wollte er nach rechts in Richtung Bochum abbiegen. Dabei verlor der 19-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug und verunfallte.

Die beiden Insassen des BMW wurden vor Ort durch Rettungskräfte versorgt und anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass der Essener aufgrund von deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über den BMW verlor. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Essen war vor Ort und sicherte Spuren.

Das Verkehrskommissariat Essen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, konkret eines sogenannten Einzelrennens, aufgenommen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Fahrverhalten des BMW i7 vor dem Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /hey

