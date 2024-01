MST verlegt Termin für Kuli-Treff

Das teilt die MST mit. Grund dafür ist, dass man einer konkurrierenden Veranstaltung aus dem Weg gehen will. "Essen verwöhnt" in der Nachbarstadt hat ein ähnliches Konzept wie der Kuli-Treff und spricht das gleiche Publikum an. Außerdem haben laut MST mindestens drei Gastronomen angedeutet, dass sie lieber in Essen ihre Stände aufbauen würden. "Essen verwöhnt" wieder um ist ebenfalls verschoben worden. Wegen der Fußball-EM hat man den Termin genau auf den Zeitraum des Kulinarischen Treffs in Mülheim gelegt.