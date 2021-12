MSB startet eigene Impf-Aktion

Erst-, Zweit- oder Drittimpfungen gibt es am kommenden Dienstag (14.12.) von 16 bis 18 Uhr. Begleitet wird die Aktion von Sport- und Taucharzt Dr. Markus Becker. Maximal 50 Personen können sich am Dienstag impfen lassen. Vorab muss man sich per Mail unter nicole.nussbicker@msb-mh.de anmelden. Der HTC Uhlenhorst und der TSV Viktoria hatten schon eigene Aktionen angekündigt. Auch weitere Sportvereine wollen sich beteiligen, heißt es vom MSB.