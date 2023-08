MSB ehrt Schulen für Sportabzeichen

Gemessen an der Schülerzahl waren die Gemeinschaftsgrundschule am Sunderplatz, die Hölterschule und das Gymnasium Heißen besonders erfolgreich. Zweite Plätze gingen an die Gemeinschaftsgrundschule Trooststraße, die Katharinenschule und das Gymnasium Luisenschule. Ein besonderer Dank ging bei der Veranstaltung an die Lehrkräfte. Für sie sei die Abnahme des Sportabzeichens mit zusätzlicher Arbeit verbunden. Die Schulen bekamen gestaffelt Preisgelder. Insgesamt haben im letzten Jahr 1.600 Mülheimer das Sportabzeichen abgelegt.