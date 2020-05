Movie Park empfiehlt Ersatzmaske für Besuch

Die Zahl der Besucher ist begrenzt. So will der Movie Park sicher gehen, dass es nicht zu voll wird und sich alle an die Abstands- und Hygieneregeln halten. Im Park gilt außerdem in bestimmten Bereichen Maskenpflicht - zum Beispiel am Einlass, in Warteschlangen und in einigen Attraktionen. Besucher sollten vorsichtshalber auch noch eine Ersatzmaske mitbringen, heißt es. Das Tragen wird kontrolliert. Wer keine Maske hat, dem droht der Rauswurf.

Hier gibt es alle Infos: https://www.movieparkgermany.de/