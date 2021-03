Monate der Trockenheit vorerst wieder ausgeglichen

Im Dezember hatte das noch ganz anders ausgesehen: Da waren die Talsperren nur zu 57 Prozent gefüllt. Das Wasser in den Talsperren ist nötig, um unsere Trinkwasserversorgung sicherzustellen. Der Ruhrverband muss immer wieder Wasser in die Ruhr ablassen, sobald diese zu trocken wird. Die letzten drei Sommer war das besonders häufig der Fall und dieses Jahr könnte es auch wieder so aussehen. Der Verband liefert Trinkwasser für rund 4,6 Millionen Menschen im Ruhrgebiet.