Mölmsche Kirmes startet am 12. Juli

In diesem Jahr dabei sind Fahrgeschäfte wie "Jekyll & Hide". Dazu gibt es Kirmesleckereien wie Paradiesäpfel, Lebkuchenherzen und Zuckerwatte. Auch einen Biergarten wird es geben. Am Kirmeswochenende werden außerdem wieder traditionell Kirmesorgeln spielen. Für den Abschlussmontag ist der "Tag der Vereine" geplant. Alle, die im Vereinstrikot kommen, müssen weniger zahlen. Veranstaltet wird die Mölmsche Kirmes von der MST mit Unterstützung der MülheimPartner. Startschuss ist am 12. Juli um 13 Uhr. Die Karussells drehen sich jeweils bis Mitternacht.