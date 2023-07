Mölmsche Kirmes geht los

Als Fahrgeschäfte sind unter anderem der Kettenflieger Weltenbummler, ein Autoscooter und Disco-Jet dabei. Ursprünglich was die "Mölmsche Kirmes" mal die "Saarner Kirmes". Seit sie am neuen Standort ist, wurde sie umbenannt. Der neue Name soll alle Mülheimer Kirmessen, die es mal gab, miteinander vereinen.

Das sind die Öffnungszeiten:

Freitag 13.00 Uhr

Samstag 13.00 Uhr

Sonntag 12.00 Uhr

Montag 13.00 Uhr