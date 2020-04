Modernes Trainingszentrum für die Polizei

Die Polizisten können da mit Autos reinfahren, um die Situationen so realistisch wie möglich zu üben. Die Polizei sagt: Das Trainingszentrum ist einzigartig in Deutschland. Der Bau soll Anfang nächsten Jahres starten. Im Sommer 2023 soll das Trainingszentrum fertig sein. Die Polizei will es dann mindestens 20 Jahre lang nutzen. Neben der Polizei Essen / Mülheim können da dann auch Kollegen aus ganz Deutschland und Europa trainieren.