Modernes Schießzentrum entsteht in Essen

Jeder Polizist muss regelmäßig trainieren. Das geht in Essen seit mittlerweile fünf Jahren nicht mehr. Das alte Trainingszentrum war marode und musste geschlossen werden. Seitdem müssen die Polizisten lange Wege zu den Schießanlagen anderer Präsidien in Kauf nehmen. Das neue Zentrum im Essener Westviertel wird rund acht Fußballfelder groß sein und nach modernsten Standards gebaut. Im Mittelpunkt steht ein 100 Meter langer Schießstand. Hier sollen Spezialeinheiten auch den Umgang mit möglichen Bedrohungen durch Terroristen üben. Die Eröffnung soll voraussichtlich in einem Jahr sein.