Modernes Netz kann gebaut werden

Entstehen soll ein Netz von 150 Kilometern Länge. Eingebaut und angeschlossen werden die Leitungen von der medl. Sie hat angekündigt, den Plan mit Hochdruck umzusetzen. Für die medl sei der geförderte Ausbau aber nur der Einstieg in ein zukunftsfähiges Gigabitnetz für Mülheim. Man habe in den letzten Monaten die Voraussetzungen geschaffen, um mit dem Bau zeitnah beginnen zu können, heißt es in einer Mitteilung. Über Glasfaserleitungen können mehr Daten schneller als über herkömmliche Leitungen transportiert werden. Glasfasernetze gelten als Voraussetzung für die moderne Digitalisierung von Bildungseinrichtungen und Wirtschaftsunternehmen.