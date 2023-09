Mobilstation Nr. 1 ist in Betrieb

Erkennbar ist die Station an einem großen "M". An der Mobilstation halten vier Buslinien. Überdacht sind jetzt die Leihfahrräder und auch Ständer für das eigene Fahrrad. E-Scooter haben ein eigenes Abstellfeld bekommen. Für die E-Autos des Carsharing-Unternehmens „Stadtmobil“ gibt es zwei reservierte Stellplätze. Drei weitere Stationen sind in Planung, in der Broicher Mitte, an der Von-Bock-Straße und am EKM. Sie sollen aber wohl nicht vor 2024 eröffnen. Die Mobilstationen sollen ein Baustein sein auf dem Weg zur Verkehrswende in Mülheim und den Umstieg vom Auto schmackhafter machen.