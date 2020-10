Mobile Retter hatten schon mehr als 200 Einsätze

Sie sind zwischen Februar und August 205mal alarmiert worden. 22 Einsätze konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Die Ersthelfer waren im Schnitt in einer Minute und 11 Sekunden vor Ort. Sie haben dabei durchschnittlich eine Distanz von 420 Metern zum Einsatzort zurück gelegt. Sie waren häufig noch vor den Profi-Rettern vor Ort oder trafen zeitgleich ein. Der schnellste Retter war in nur wenigen Sekunden bei einer Patientin. Er konnte einer Frau in der Kaiserstraße helfen, die direkt unter ihm wohnt und bewusstlos zusammengebrochen war. 87 weitere Mobile Retter haben sich registriert. Sie konnten wegen der Corona-Pandemie noch nicht geschult werden. Das soll aber in absehbarer Zeit geschehen, heißt es von der Feuerwehr.