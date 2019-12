"Mitfahr-Aktion" der Ruhrbahn

Ruhrbahn und Polizei wollen Anfang nächsten Jahres Schülern klar machen, was beim Drängeln an U-Bahn- und Straßenbahn-Türen alles passieren kann. Dafür fahren an drei Terminen Polizisten der Verkehrsdirektion und ein pädagogisch geschulter Mitarbeiter der Ruhrbahn im Schülerverkehr in Mülheim und Essen mit.

