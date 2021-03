Mit Termin in die Touristinfo

Erreichbar ist die Touristinfo in der Schollenstraße immer montags, mittwochs und freitags von 10 bis 14 Uhr und dienstags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr. In der Touristinfo gibt es auch die Tickets für die zwei großen Ausstellungen im Vorverkauf, die demnächst in Mülheim eröffnen: die chinesische Terrakotta-Armee ab dem 25. März und Körperwelten ab dem 26. März – beide auf dem ehemaligen Tengelmann-Gelände.