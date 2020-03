Mit Lieferdiensten Umsatzeinbußen durch Corona auffangen

Mit Bestell- und Lieferdiensten versuchen viele Restaurants und Geschäfte in Mülheim die Umsatzeinbußen durch die Corona-Maßnahmen aufzufangen. Auch einige Metzgereien liefern ihren Kunden die Ware nach Hause, ebenso Videospielanbieter wie MoeWi Games in der Innenstadt und Buchhändler wie Bücherträume in Broich und die Buchhandlung am Löhberg.