Mit dem Rad durch die Fairtrade-Stadt

Darunter sind der Internationale Bewohnergarten Eppinghofen, die Weltbaustelle am alten Frauengefängnis oder das Fair1Heim. Wer mit radelt kann die Macher der Stationen kennenlernen. Mülheim ist seit rund fünf Jahren eine von über 500 Fairtrade-Städten in Deutschland. Bei uns in der Stadt gibt es mittlerweile viele Angebote.





Die erste Tour beginnt am 23. September um 11 Uhr. Wer nach Feierabend starten möchte, kann sich ab 17 Uhr aufs Fahrrad schwingen. Für die Touren muss man sich bis zum 20.09. zwingend anmelden, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Außerdem gilt die 3G-Regel.





Anmeldungen an:

agenda2030@muelheim-ruhr.de oder 0208 - 455-9966