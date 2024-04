"Mission Roboter" für 112 Schulklassen

112 Schulklassen haben sich an der Gutscheinaktion beteiligt. Klassenweise können die Bücher jetzt in ausgewählten Buchhandlungen abgeholt werden. Das Buch "Mission Roboter" ist u.a. in Zusammenarbeit zwischen Stiftung Lesen, cbj Verlag und der Deutschen Post entstanden. Gedacht ist es für Schüler der 4. und 5. Klassen. Der Comicroman ist für alle Leseniveaus gedacht, heißt es. Deutschlandweit sollen über eine Million Kinder das Buch bekommen.