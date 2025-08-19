Missbrauchsvorwürfe gegen Krankenpfleger
Veröffentlicht: Dienstag, 19.08.2025 09:14
Die Polizei in Essen hat einen 32-jährigen Krankenpfleger festgenommen. Dem Mann werden der Besitz von Kinderpornografie und mehrere Sexualdelikte vorgeworfen, die er bei seiner Tätigkeit als Pflegekraft in der Essener Uni-Klinik begangen haben soll. Wie die Polizei jetzt mitteilt, sitzt der Beschuldigte bereits seit dem 8. August in Untersuchungshaft.
Laut Polizei waren bereits Ende Juni in einer Wohnung des 32-Jährigen mehrere Datenträger sichergestellt worden, die Hinweise auf Sexualstraften im Rahmen seiner Arbeit als Pfleger enthalten sollen. Inzwischen wurde auch sein aktueller Wohnsitz in Dortmund durchsucht und auch dort sei kinderpornografisches Material gefunden worden. Die Ermittlungen dauern an, mehr Details veröffentlicht die Polizei deshalb aktuell noch nicht.