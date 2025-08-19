Missbrauchsvorwürfe gegen Krankenpfleger

Laut Polizei waren bereits Ende Juni in einer Wohnung des 32-Jährigen mehrere Datenträger sichergestellt worden, die Hinweise auf Sexualstraften im Rahmen seiner Arbeit als Pfleger enthalten sollen. Inzwischen wurde auch sein aktueller Wohnsitz in Dortmund durchsucht und auch dort sei kinderpornografisches Material gefunden worden. Die Ermittlungen dauern an, mehr Details veröffentlicht die Polizei deshalb aktuell noch nicht.