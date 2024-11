Missbrauch: Spezialermittler der Polizei im Dauereinsatz

Erst am Montag (18.11.) gab es einen Großeinsatz gegen 17 Beschuldigte. Unter den aktuellen Fällen der BAO Herkules (Besondere Aufbauorganisation) ist auch der eines 73-jährigen Mülheimers. Er gab laut Polizei vor, eine alleinerziehende Mutter von vier Kindern zu unterstützen. Unter anderem in den Schulferien betreute er sie und nahm die Kinder auch mit auf einen Campingplatz. In diesem Zusammenhang soll er sie über mehrere Jahre sexuell missbraucht haben. Im Frühling öffneten sich die Kinder einer Vertrauensperson und brachten die Ermittlungen ins Rollen. Drei der Kinder wurden vom Jugendamt in Obhut genommen. Das vierte Kind war zu dem Zeitpunkt bereits volljährig. Die BAO Herkules hatte am 1. November 2021 ihre Arbeit aufgenommen, um eine größere Datenmenge mit kinderpornografischen Inhalten, die sowohl durch eigene Ermittlungen als auch durch externe Hinweise zusammengekommen war, konzentrierter und schneller auswerten zu können. Wer Hinweise auf möglichen sexuellen Missbrauch von Kindern oder Jugendlichen hat, kann nicht nur die 110, sondern auch das Hinweistelefon 0800 0 431 431 anrufen, sagt die Polizei.