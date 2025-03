Mintarder Dorfstraße für Bauarbeiten gesperrt

Morgen (27.3.) geht es los im Abschnitt zwischen August-Thyssen-Straße und Am Biestenkamp. Zunächst laufen Fräsarbeiten. Anlieger dürfen eingeschränkt in den Bereich fahren. Am Freitag (28.3.) läuft dann der eigentliche Einbau des Asphalts. Dann sind auch die Anlieger laut Stadt komplett ausgesperrt. Eine Umleitung wird aus beiden Richtungen über die August-Thyssen-Straße und die Straße Am Biestenkamp eingerichtet. Sollte das Wetter nicht mitspielen, könnten die Arbeiten auch länger dauern, heißt es.