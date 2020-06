Mini-Buch: Maja und die Pandemie

In der Geschichte zeigen Eltern ihrer kleinen Tochter Maja, was alles getan wird, um in der Corona-Zeit zu helfen. Der Blick wird absichtlich auf etwas positives gelenkt. Das Buch soll Mut machen und Hoffnung vermitteln, heißt es. Alle Kita-Kinder und die Erst- und Zweitklässler sollen in den nächsten Tagen ein Exemplar geschenkt bekommen, sagt die Stadt Mülheim. In dem Buch gibt es außerdem einen QR-Code. Über den bekommen Eltern auf einer Internetseite Infos und Hilfe für den Familienalltag in der Krise.