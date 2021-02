Mindestens drei Milliarden Euro Umsatzverluste

Schuld waren die Reisebeschränkungen, die die Corona-Pandemie im letzten Jahr mit sich gebracht hat. Es gab kaum Geschäftsreisen, keine Messen und auch keine großen Events mit internationaler Ausrichtung - wie zum Beispi8el Champions League Spiele. Insgesamt hat es in der Metropole Ruhr knapp 4,4 Millionen Übernachtungen gegeben. Das klingt nach viel, aber es waren nur halb so viele wie noch 2019. Die Ruhr Tourismus Gesellschaft rechnet für 2020 mit Umsatzverlusten in Höhe von rund drei Milliarden Euro im Ruhrgebiet.