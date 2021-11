Millioneninvestitionen in den nächsten Jahren

Zunächst werden die beiden Aufzüge modernisiert. Danach kommen die großen Baumaßnahmen dran. So soll das Gebäude der sogenannten Verteilerebene abgerissen werden. Das Dach der neuen Passage zwischen Forum und Hauptbahnhof soll aus Folienkissen bestehen, ähnlich wie sie beim Bau der Arena von Bayern München verwendet worden sind. Es soll fünf bis neun Meter über der Verteilerebene liegen. Dort wird es neue Böden geben, Leitsysteme werden eingebaut. Außerdem zieht das neue Ruhrbahn-KundenCenter ein. Auch Beleuchtung, Klimatechnik, Brandschutz und Lüftung werden neu gemacht. Fertig sein soll alles Mitte 2024. Stadt und Ruhrbahn investieren rund 10,4 Millionen Euro in das Projekt. Fördergelder fließen von Land und VRR. Die Haltestelle ist 1977 in Betrieb gegangen. Eine U-Bahnlinie, zwei Tramlinien und sechs Buslinien fahren hier ab. Der Bahnhof ist deutlich in die Jahre gekommen. Vor allem das Thema Brandschutz gilt als problematisch.