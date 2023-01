Millionen neue Bäume fürs Ruhrgebiet

Mehr als drei Millionen neue Bäume sind schon im Boden, heißt es in einer Zwischenbilanz. Das Projekt ist vor vier Jahren entstanden und soll bis zur Eröffnung der Internationalen Gartenausstellung im Jahr 2027 umgesetzt sein. Gepflanzt wurden und werden vor allem Bäume, die mit dem Klimawandel und trockenen Phasen gut zurecht kommen, u.a. Stiel- und Traubeneichen, Küstentannen oder Rotbuchen. Gepflanzt wird vor allem in den großen Waldgebieten, wie der Haard im Kreis Recklinghausen oder der Üfter Mark im Kreis Wesel, aber auch im Gelsenkirchener Emscherbruch oder Baerler Busch in Duisburg.