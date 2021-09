Millionen-Förderung für Straßenbahnetz

Mit dem Geld aus dem Landesprogramm können auch weitere Haltestellen barrierefrei umgebaut werden. Insgesamt will das Land die Verkehrsverbünde in NRW in den nächsten zehn Jahren mit einer Milliarde Euro unterstützen. In einem ersten Schritt wurden landesweit jetzt Modernisierungsmaßnahmen im Umfang von 134 Millionen Euro in den Förderkatalog aufgenommen.