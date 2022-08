Mietpreise ziehen weiter an

Spitzenreiter im Revier ist dabei Oberhausen mit einer Steigerung von 9 Prozent (auf 7 € / qm). Hier sei ein Aufholeffekt zu beobachten, da die Mieten hier in den vergangenen Jahren vergleichsweise moderat angezogen haben. Dahinter folgt Mülheim mit 7 Prozent (auf 7,50 € / qm). Stärker sind die Preise nur in einigen ländlichen Region NRWs gestiegen. Vergleichsweise gering sind die Steigerungen in Gelsenkirchen (2%) und Essen (4%). Dazwischen liegen Dortmund, Duisburg, Herne und Bottrop (5-6%). Das Portal hat dabei Durchschnittspreise aus Inseraten der ersten Halbjahre 2021 und 2022 verglichen.