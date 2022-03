Metropolradruhr rechnet dieses Jahr mit mehr Ausleihen

Zu den aktivsten Städten gehören laut Bilanz Gelsenkirchen, Dortmund und Duisburg. Rund 2.600 Fahrräder gibt es an festen Standorten zwischen Hamm und Duisburg. Den größten Anteil der Nutzer machen mit 31 Prozent Studierende aus. Der Regionalverband geht davon aus, dass durch den Präsenzbetrieb an den Hochschulen in diesem Jahr noch einmal deutlich mehr Räder ausgeliehen werden. Metropolradruhr ist vor zwölf Jahren an den Start gegangen und arbeitet mittlerweile mit dem Anbieter Nextbike zusammen. Um die Fahrräder nutzen zu können, muss man sich vorab registrieren. Für eine Viertelstunde Nutzung wird ein Euro fällig.