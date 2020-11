METRO öffnet für alle

METRO hatte seine Märkte beim ersten Lockdown im Frühjahr auch schon mal für alle Verbraucher geöffnet. Die Wiederholung gilt erst mal bis zum 30. November. Das hat das Großhandelsunternehmen mit dem Land NRW ausgemacht. Das soll in der Corona-Krise die Region unterstützen, heißt es als Begründung. METRO hat in NRW insgesamt 18 Großmärkte – unter anderem in Mülheim, Duisburg, Essen, Düsseldorf und Dortmund.