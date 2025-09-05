Messerattacke: Ausnahmezustand in Essen
Veröffentlicht: Freitag, 05.09.2025 15:07
Dramatische Stunden heute Vormittag (5.9.) in Essen. In einem Berufskolleg hat ein Schüler eine Lehrerin mehrfach mit einem Messer attackiert. Die 45-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Sie soll nicht in Lebensgefahr schweben.
Der Tatverdächtige flüchtete nach der Attacke. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Wenige Stunden nach der Tat konnte ein Spezialeinsatzkommando den 17-Jährigen in der Nähe des Essener Hauptbahnhofs aufspüren. Nach Angaben eines Polizeisprechers soll der junge Mann mit einem Messer auf die Einsatzkräfte zugelaufen sein. Er wurde demnach bei der Festnahme angeschossen und verletzt. Nach dpa-Informationen soll er die Lehrerin gezielt attackiert haben. Weitere Opfer gab es laut Polizei nicht.