Messerattacke: Ausnahmezustand in Essen

Der Tatverdächtige flüchtete nach der Attacke. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Wenige Stunden nach der Tat konnte ein Spezialeinsatzkommando den 17-Jährigen in der Nähe des Essener Hauptbahnhofs aufspüren. Nach Angaben eines Polizeisprechers soll der junge Mann mit einem Messer auf die Einsatzkräfte zugelaufen sein. Er wurde demnach bei der Festnahme angeschossen und verletzt. Nach dpa-Informationen soll er die Lehrerin gezielt attackiert haben. Weitere Opfer gab es laut Polizei nicht.