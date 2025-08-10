Navigation

Merz: An Grundsätzen der Israel-Politik ändert sich nichts

Veröffentlicht: Sonntag, 10.08.2025 15:21

Der Kanzler hat mit seiner Israel-Politik heftigen Protest in den eigenen Reihen ausgelöst. Jetzt erklärt er sich öffentlich.

Friedrich Merz
© Michael Kappeler/dpa

Rüstungsexporte

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat seine Entscheidung zum Stopp bestimmter Rüstungsexporte nach Israel verteidigt. «Die Grundsätze der deutschen Israelpolitik sind unverändert», betonte der CDU-Chef in einem Interview der ARD-«Tagesthemen». «Wir werden diesem Land auch weiter helfen, sich zu verteidigen», sagte er. Aber die Bundesregierung könne nicht Waffen liefern in einen Konflikt, der Hunderttausende zivile Opfer fordern könnte.

Die Bundesregierung habe in dieser Frage einen Dissens mit der israelischen Regierung. Kritische Töne müsse eine Freundschaft aber aushalten, sagte Merz. «Und Solidarität mit Israel bedeutet nicht, dass wir jede Entscheidung, die eine Regierung trifft, für gut halten und ihr dabei auch noch Unterstützung zukommen lassen bis hin zu militärischer Unterstützung durch Waffen.»

Merz' am Freitag verkündete Entscheidung hatte in Teilen von CDU und CSU heftige Kritik ausgelöst. Die CSU warf dem Kanzler vor, sie nicht eingebunden zu haben. Merz sagte dazu: «Ich habe diese Entscheidung nicht allein getroffen, aber es ist dann am Ende des Tages eine Entscheidung, die ich allein verantworten muss. Und ich verantworte sie auch allein. Ich kann sie aber auch nicht zur demokratischen Abstimmung stellen.»

© dpa-infocom, dpa:250810-930-895909/2
Flaggen von Israel und Deutschland
Wie belastet ist jetzt das Verhältnis der beiden Regierungen? (Archivbild)© Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa
Wie belastet ist jetzt das Verhältnis der beiden Regierungen? (Archivbild)
© Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Weitere Meldungen

Badende sterben bei Explosionen im Gebiet Odessa

Politik Das ukrainische Gebiet Odessa ist berühmt für seine Badestrände an der Schwarzmeer-Küste. Dabei ist die Gefahr wegen Seeminen im Wasser groß, wie tödliche Zwischenfälle zeigen.

MInengefahr in der Ukraine

Israel-Politik: Chrupalla wirft Merz mangelnden Rückhalt vor

Politik Die AfD sieht in Israel einen strategischen Partner Deutschlands. Parteichef Chrupalla kritisiert dennoch die Situation im Gazastreifen - und den Bundeskanzler.

Tino Chrupalla

Ukraine-Verhandlungen in Alaska? Trump will Putin empfangen

Politik Es soll ein historisches Treffen werden: US-Präsident Trump lädt Kremlchef Putin ein - auf amerikanisches Staatsgebiet, das einst Russland gehörte.

Donald Trump und Wladimir Putin
skyline