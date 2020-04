Meisen sollen gegen den Eichenprozessionsspinner helfen

Straßen.NRW startet jetzt mit den Maßnahmen gegen den Eichenprozessionsspinner. Neu in diesem Jahr: Nistkästen für Meisen. Die werden probeweise an Landesstraßen in Bottrop und Herten aufgehängt. Die Vögel sollen die Raupen fressen, damit sie sich nicht so weit verbreiten. Außerdem sollen Biozide helfen.

© Miriam Jagdmann