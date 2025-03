A31: Mit Vogelhäusern gegen Schädlinge

Meisen fressen die Raupen, deren Gift-Härchen beim Menschen schwere allergische Reaktionen wie Juckreiz, Bindehautentzündung und Atemnot auslösen können. Neben dem Besprühen der Eichen mit einem Biozid und dem Absammeln von Raupennestern haben sich die Nistkästen in den vergangenen Jahren zur Vorbeugung bereits bewährt. So hat die Autobahn GmbH Rheinland im vergangenen April an ausgewählten Park- und Rastplätzen bei uns in der Umgebung zahlreiche Nistkästen für Meisen aufgehängt. Und auch viele Städte, darunter Mülheim und Oberhausen, nutzen diese Art der umweltfreundlichen Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners, indem sie im Stadtgebiet Meisen-Nistkästen anbringen.