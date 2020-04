Mehr Warnhinweise zu Waldbränden gefordert

Mehr Warnhinweise wegen der erhöhten Waldbrandgefahr. Das fordert der Bund für Umwelt und Naturschutz in Oberhausen. Die Wälder in unserer Stadt sind extrem trocken, weil es in den letzten Wochen so warm war und so wenig geregnet hat.

