Waldbrand: Komplizierte Löscharbeiten in Essen

Am Wochenende hat es im Ruhrgebiet den ersten Waldbrand des Jahres gegeben. Am Samstagnachmittag (22.3.) musste die Feuerwehr Essen zu einem Waldstück in den Stadtteil Freisenbruch ausrücken.

© Feuerwehr Essen