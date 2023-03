Doch die Polizei Essen/Mülheim sagt: Der Vergleich zu den vorherigen Jahren sei nur bedingt aussagekräftig. Denn 2020 und 2021 seien die Straßen wegen Corona und den damit verbundenen Lockdowns leerer gewesen. 2019 - also vor Corona - lag die Zahl der Verkehrsunfälle höher als 2022. Hier die Einzelheiten:

Insgesamt 11,61 Prozent mehr Verkehrsunfälle gab es in Mülheim letztes Jahr. Bei den Verunglückten (schwer und leichtverletzte Personen sowie Verkehrstoten) gab es einen Anstieg von 14,17 Prozent. Ein Mensch ist hier letztes Jahr im Straßenverkehr gestorben. 10,42 Prozent mehr Kinder waren an Verkehrsunfällen beteiligt. Bei den Senioren gab es einen sehr deutlichen Anstieg: Hier gab es ein Plus von 119,64 Prozent. Bei den Rad- und Pedelec-Fahrern ist in Mülheim niemand tödlich verunglückt, doch es gab fast 50 Prozent mehr Unfälle in diesem Bereich. Des Weiteren waren fast 30 Prozent mehr Fußgänger an Verkehrsunfällen beteiligt als im Jahr davor.

Die Polizei macht insgesamt sieben Unfallhäufungsstellen in Mülheim aus. Viele Unfälle hatte es unter anderem im Bereich der Unteren Saarlandstraße, der Mendener Brücke, Mendener Straße und der Eppinghofer Straße gegeben.