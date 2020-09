Mehr Verkehr durch Vollsperrung

Laut Bahn könnten die eigentlichen Arbeiten schon morgen abgeschlossen sein. Danach müsse der Schutt zerkleinert und abtransportiert werden. Die A40 und die Bahnstrecken darüber sind bei Styrum bis auf Weiteres gesperrt. Dadurch fließt auch über die umliegenden Autobahnen mehr Verkehr. Und auch innerhalb der Städte sind mehr Autos unterwegs. In Oberhausen ist das vor allem die Mülheimer Straße. In Mülheim sind vor allem Straßen in Styrum betroffen, die direkt an der gesperrten Strecke liegen. Z.B. die Heide- und die Kaiser-Wilhelm-Straße. Aber auch die B1 in Heißen ist voller als sonst. Die SPD dort fordert von der Stadt Transitstrecken für den Durchgangsverkehr auszuweisen.