Mehr Selbstbewusstsein für Mädchen

Sie bekommen gezeigt, wie sie Gefahren erkennen, analysieren und richtig darauf reagieren können. Beigebracht werden den Teilnehmerinnen u.a. wie man selbstbewusst auftritt, die richtige Körpersprache lernt und leicht anzuwendende Abwehrtechniken. Ziel des Kurses ist auch, das Selbstvertrauen insgesamt zu stärken. Mitmachen kostet 39 Euro. Treffpunkt ist am 22. Oktober von 10 bis 15 Uhr in der Jugendverkehrsschule Borbeck an der Frintroper Straße in Essen.





Anmeldeformulare können unter der Telefonnummer 0201 / 829 - 2485 oder per Mail unter psv.muelheim@polizei.nrw.de angefordert werden.