Mehr Platz für LKW am Kreuz Kaiserberg

Zwischendurch gab es immer wieder Probleme mit der Planung. Vor allem wichtige Versorgungsleitungen, die quer durch das Grundstück in der Nähe des Duisburger Zoos laufen, haben die Sache verkompliziert, heißt es von der Stadt Duisburg. Dort wird in der nächsten Woche im Planungsausschuss beraten. Der Rat wird voraussichtlich im April sein Okay geben. Am Kreuz Kaiserberg sollen unter anderem eine große Tankstelle für LKW und PKW sowie Stellplätze entstehen. Auch eine Gastronomie ist geplant. Die Stadt Duisburg sagt, dass so ein Autohof dringend gebraucht wird. In der Nähe gebe es kein vergleichbares Angebot. Es würde außerdem helfen, LKW aus den Wohngebieten in der Nähe rauszuhalten. Hier sind immer wieder schwere Lastwagen unterwegs. Die Fahrer suchen oft lange und auch vergeblich nach freien Stelleplätzen.