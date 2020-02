Mehr Hausärzte für Mülheim

Der Bedarf an mehr Arztpraxen bei uns in der Stadt ist groß. Das zeigt eine erst kürzlich veröffentlichte Untersuchung der Landesstatistiker. Bei uns kommen rein rechnerisch mit 932 vergleichsweise viele Patienten auf eine Arztpraxis - egal ob Allgemeinmediziner oder Facharzt. Am schlechtesten hat bei der Untersuchung Oberhausen abgeschnitten. Dort kommen 1130 Patienten auf eine Arztpraxis.