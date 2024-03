Kinderärztlicher Notdienst in Mülheim

Die Notfallpraxis im St. Marien-Hospital nimmt Kinder im Schulalter auf, um die Notfallpraxis im Evangelischen Krankenhaus in Oberhausen zu entlasten, sagt die Stadt unter Berufung auf die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein. Mülheim Gesundheitsdezernentin Daniela Grobe sowie Kinderärztinnen und Kinderärzte betonen eindringlich, dass Patienten nur in Notfällen in die Notfallpraxis kommen sollen - das heißt, wenn eine unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit des Patienten besteht.





An folgenden Tagen hat die Kassenärztliche Notfallpraxis im St. Marien-Hospital, Kaiserstraße 50, in 45468 Mülheim geöffnet:

Montag von 19 bis 22 Uhr

Dienstag von 19 bis 22 Uhr

Mittwoch von 14 bis 22 Uhr

Donnerstag von 19 bis 22 Uhr

Freitag von 14 bis 22 Uhr

samstags, sonn- und feiertags von 9 bis 22 Uhr