Mehr Geld für Maler und Lackierer

Im Monat ist das unter dem Strich ein Plus von 152 Euro, sagt die Gewerkschaft IG BAU. Das Lohnplus kommt bereits in der Januarabrechnung, heißt es. Darüber hinaus bekommen Maler- und Lackierer auch noch einen Inflationsausgleich in Form einer Einmalzahlung. Bis April müssen die 47 Maler- und Lackierbetriebe, die der Innung angehören in Mülheim 600 Euro an die Beschäftigten auszahlen.