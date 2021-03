Mehr "E" in der Stadt

Außerdem sind deutlich mehr Hybridfahrzeuge in Mülheim zugelassen. Sie können entweder elektrisch oder mit Kraftstoff fahren. Im letzten Jahr gab es davon 1.197. In diesem Jahr sind es schon 2.292. Grund für die vielen Hybrid- und E-Fahrzeuge sind vermutlich die zahlreichen Förderprogramme, die Bund und Land aufgelegt haben. Pro E-Auto gibt es beispielsweise einen Kaufbonus von bis zu 9.000 Euro. Auch geleaste Modelle werden gefördert. Außerdem bekommen Mülheimer Geld, wenn sie sich eine eigene E-Ladestation Zuhause einrichten. Insgesamt sind in Mülheim im Moment 116.760 Fahrzeuge zugelassen.