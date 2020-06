Mehr Corona-Verstöße in der Gastronomie

Eigentlich müssen die Gastronomen dafür sorgen, dass ihre Gäste Namen, Adressen und Telefonnummern angeben. So sollen sie bei einem Corona-Fall möglichst schnell erreichbar sein. In einigen Betrieben wird mittlerweile auch nicht mehr auf die Maskenpflicht geachtet. Dabei muss das Servicepersonal bei Kundenkontakt durchgehend Maske tragen und auch Gäste beim Reinkommen oder auf dem Weg zur Toilette. Das Absetzen ist nur am Tisch erlaubt. Das Ordnungsamt bekommt aber Unterstützung: Viele Mülheimer melden Cafés und Restaurants, die sich nicht an die Corona-Regeln halten. So können die Mitarbeiter die betroffenen Betriebe sofort kontrollieren.