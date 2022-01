Mehr Arbeitslose, aber auch mehr neue Jobs

Mehr als zwei Drittel der Arbeitslosen verfügen über keine abgeschlossene Berufsausbildung. Der Anteil der Langzeitarbeitslosen ist noch einmal gewachsen. Die Arbeitgeber haben allerdings deutlich mehr offene Stellen gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet die Arbeitsagentur ein Plus von fast 20 Prozent. Ein Großteil der Betriebe sucht auf dem Niveau Fachkraft und höher. Bei uns in der Stadt gab es im vergangenen Jahr gut 59.000 versicherungspflichtige Jobs. Fast zwei Drittel waren mit Fachkräften besetzt. Jede siebte Stelle wurde von Beschäftigten ohne Berufsabschluss ausgeübt. In der Bilanz zum vergangenen Jahr wird außerdem deutlich, dass sich die Unternehmen seit dem Frühjahr zum großen Teil aus der Kurzarbeit wieder ausgeklinkt haben. Zu Spitzenzeiten hatten 176 Mülheimer Betriebe Kurzarbeit angemeldet, im Dezember waren es noch 28.