Megamarsch führt auch durch Mülheim

Es ist die dritte Auflage im Ruhrgebiet. Die Veranstalter erwarten 600 Teilnehmer. Gestartet wird vom Park Am Hallo in Essen in maximal 150 Teilnehmer großen Gruppen im Viertelstundentakt. Von dort führt der Rundkurs über Oberhausen, Duisburg und Mülheim zurück nach Essen. Die Strecke führt vorbei am Duisburger Landschaftspark, am Zoo, am Stadion Niederrhein, am Baldeneysee und auch an der Zeche Zollverein. Im Schnitt erreicht rund ein Drittel der Teilnehmer das Ziel, heißt es. Ab 40 Kilometern Strecke gibt es eine Urkunde. Alle Infos und alles zur Anmeldung gibt es hier.