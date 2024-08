Ironman-Event stellt Duisburg auf den Kopf

In diesem Jahr wird die Streckenführung geändert, weil an der Regattatribüne gearbeitet wird. Geschwommen wird deshalb im Innenhafen. Danach geht es über 88 Kilometer auf einen Fahrrad-Rundkurs. Zum Schluss steht noch ein Halbmarathon durch die Duisburger Innenstadt an. Es gibt zahlreiche verschiedene Sperrungen über den Sonntag verteilt. An der A40 wird die Ausfahrt Moers-Ost dicht gemacht. An der A42 gibt es eine Sperrung der Ausfahrt Duisburg-Baerl. Zum Ironman werden Tausende Zuschauer erwartet. Die Sportler kommen aus 40 Ländern.