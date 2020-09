Mega-Baustelle in der City

Der unterirdische Kanal ist marode. Zurzeit wird schon die Freifläche an der Eppinghofer/Parallelstraße für die Baustelle vorbereitet. Die eigentlichen Arbeiten am Dickswall starten kommenden Montag (5.10.). Laut Stadt wird zunächst Richtung Innenstadt zwischen Technischem Rathaus und Forum gebuddelt. In beiden Richtungen gibt es dann nur noch eine Fahrspur. Die Verwaltung verspricht, die Anwohner laufend über die Baumaßnahme zu informieren. Anwohnerversammlungen hätten wegen Corona aber nicht wie gewohnt stattfinden können.